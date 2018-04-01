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Лучших фигуристов округа определит "Ямальский конек"

Спорт, 11:12 27 апреля 2018

фото СДЮСШОР "Прибой"

Открытый окружной кубок по фигурному катанию "Ямальский конек" на призы региональной федерации стартовала в Ледовом дворце Ноябрьска 27 апреля. 

В соревнованиях участвуют юные фигуристы из разных городов и районов автономного округа, всего 142 человека. На льду спортсмены продемонстрируют мастерство в короткой и произвольной программах одиночного катания. Победители и призеры соревнований будут награждены медалями, дипломами и ценными призами от организаторов.

По итогам соревнований победители и призеры, которые выполнят нормативы, получат очередные спортивные разряды. Соревнования продлятся до 29 апреля, сообщает ИА "Север-пресс". 

 

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# кубок , фигурное катание , Ямал

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