Лучших фигуристов округа определит "Ямальский конек"

фото СДЮСШОР "Прибой" фото СДЮСШОР "Прибой"

Открытый окружной кубок по фигурному катанию "Ямальский конек" на призы региональной федерации стартовала в Ледовом дворце Ноябрьска 27 апреля.

В соревнованиях участвуют юные фигуристы из разных городов и районов автономного округа, всего 142 человека. На льду спортсмены продемонстрируют мастерство в короткой и произвольной программах одиночного катания. Победители и призеры соревнований будут награждены медалями, дипломами и ценными призами от организаторов.

По итогам соревнований победители и призеры, которые выполнят нормативы, получат очередные спортивные разряды. Соревнования продлятся до 29 апреля, сообщает ИА "Север-пресс".