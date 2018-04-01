В мае российская "Победа" прилетит в Берлин
Самолеты авиакомпании "Победа" будут летать из аэропорта "Внуково" в Берлин с 26 апреля.
По информации пресс-службы Министерства транспорта РФ, завершился переговорный процесс российских и немецких авиационных властей по вопросу признания регионального статуса аэропорта Жуковский.
Немецкие авиавласти признали статус аэропорта и дали разрешение на выполнение регулярных полетов с 26 апреля авиакомпанией "Победа" из аэропорта "Внуково" в Берлин.
Это очередной успех российских авиационных властей в переговорных процессах по статусу аэропорта Жуковский. Напомним, ранее региональный статус Жуковского подтвердили авиавласти Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Израиля, Голландии, Италии и другие.