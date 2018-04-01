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В России обострилась ситуация с лесными пожарами

Общество, 12:06 28 апреля 2018

прогноз Федеральной Авиалесоохраны

В 47 регионах России прогнозируется средний и высокий классы пожарной опасности 28 и 29 апреля. Как сообщает федеральная Авиалесоохрана, наиболее сложная обстановка отмечается на юге Сибири и Дальнего Востока.

Здесь из-за незаконного пала сухой травы ежедневно возникают новые лесные пожары. В 20 регионах России уже введен особый противопожарный режим, в том числе и в Тюменской области.

Федеральная диспетчерская служба лесного хозяйства напоминает, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность.

За выжигания сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и иных категорий, разведение костров на полях предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

прогноз Федеральной Авиалесоохраны

 

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# лесные пожары , особый противопожарный режим

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