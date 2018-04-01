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На Ямале браконьеры застрелили двух лосей

Происшествия, 13:12 28 апреля 2018

sledcom.ru

Уголовное дело по факту незаконной охоты на лося возбуждено в Тазовском районе

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в марте 2018 года в ходе обследования территории Тазовского района в 160 км от п. Тазовский задержаны двое местных жителей, перевозивших на снегоходах две разделанные туши лосей. При осмотре найдены топоры, ножи и ружья.

Охотники не имели лицензии на охоту. Кроме того, охота на лося в весеннее время года запрещена.Охотничьим ресурсам РФ причинен ущерб на сумму 480 тыс. рублей.

В ходе расследования у задержанных браконьеров изъяты два снегохода марки "Буран", двое саней, ружье "Вепрь 308", ножи и топоры.

Рассматривается вопрос о наложении ареста на имущество для возмещения причиненного государству ущерба. За ходом и результатами расследования уголовных дел прокуратурой округа установлен контроль.

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# браконьеры , Ямал

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