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Тюменский колледж водного транспорта впервые проведет турнир по дзюдо

Спорт, 16:27 28 апреля 2018

Дзюдо. Фото пресс-службы Федерации спортивной борьбы Тюменской области

Первый открытый городской турнир по дзюдо среди детей 2008 и 2009 годов рождения начнется в Тюменском колледже водного транспорта (ул. Малиновского, 7) 29 апреля.

Об этом сообщили организаторы спортивного состязания. Ими выступили Тюменский колледж водного транспорта, тюменские отделения Союза военных моряков и Союз пограничников. Турнир по дзюдо проводится впервые. Его посвятили памяти учеников колледжа, погибших в локальных конфликтах.

К участию приглашают всех желающих. Предварительная регистрация бойцов в Тюменском колледже водного транспорта - с 17 до 18 часов. Встреча юных тюменских дзюдоистов на татами назначена на 10 часов 29 апреля.

Лина Орлова

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# дзюдо , Тюменский колледж водного транспорта

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