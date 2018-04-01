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В Тюменской области нарушителей ветеринарного законодательства оштрафовали более чем на миллион рублей

Общество, 17:21 28 апреля 2018

Фото - magSpace.ru

На 1 млн 150 тыс. рублей оштрафовали в 2017 году тюменских нарушителей ветеринарного законодательства. Такую цифру озвучили на заседании общественного совета при управлении ветеринарии Тюменской области.

Участникам заседания сообщили о мероприятиях по пресечению нарушений, о количестве плановых и внеплановых проверок, проведенных главными государственными ветинспекторами районов и городов Тюменской области, и выданных по результатам проведения проверок предписаниях.

Как отметили в управлении, в 2017 году физических и юридических лиц как правило привлекали к административной ответственности за перемещение подконтрольных товаров без ветеринарных сопроводительных документов. Также выписывали штрафы за нарушения правил содержания животных и птиц, а также истечение срока годности товаров и нарушений санитарных правил сбора и утилизации биологических отходов.

Также членов общественного совета проинформировали о том, что в 2017 году в управлении ветеринарии и подведомственных ему учреждениях не выявлено случаев несоблюдения закона о противодействии коррупции.

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# борьба с коррупцией , ветеринария , общественные советы , штрафы

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