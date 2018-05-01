В Тюмени около четырех тысяч человек приняли участие в первомайских гуляниях

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

В праздничной демонстрации, посвященной Дню трудящихся, приняли участие около 4 тыс. человек в Тюмени, сообщают организаторы.

В числе демонстрантов были студенты, представители профсоюзов, политической партии "Единая Россия", Общероссийского народного фронта, движения "В защиту человека труда" и других общественных организаций. Колонна демонстрантов прошла от площади 400-летия Тюмени по улицам Республики и Орджоникидзе до Цветного бульвара, где состоялся праздничный митинг-концерт.

Среди лозунгов, с которыми шествовали тюменцы, были традиционные призывы - "За достойный труд", "Будущее страны зависит от каждого", "Россия - страна возможностей", "В защиту человека труда". Члены общества "Трезвая Россия" держали транспаранты с надписями " Трезвость - необходимое условие развития человечества" и "Живу трезво, делаю добро".

"Профсоюзы вышли на первомайскую демонстрацию с традиционными лозунгами: за достойный труд и зарплату. В новых экономических условиях значимость этих требований повышается. Условия жизни и труда, в целом, улучшаются, но остается большой разрыв в уровне доходов и возможностях пользоваться социальными благами, которые мы все создаем своим трудом. Мы говорим и о необходимости повышения размера пенсий", - отметил в интервью обозревателю "Тюменской линии" председатель тюменского межрегионального объединения организации профсоюзов "Тюменский облсовпроф" Михаил Кивацкий.

По его словам, профсоюзы поддерживают происходящие в отечественной экономике процессы, направленные на повышение производительности труда.

"Мы выступаем за создание новых высокотехнологичных рабочих мест с достойной оплатой труда, а также за повышение квалификации работников. Профсоюзы заинтересованы в повышении производительности труда. Чем ниже себестоимость продукции, тем богаче мы все живем, чем выше квалификация работника, тем больше он зарабатывает", - подчеркнул региональный профсоюзный лидер.

Михаил Кивацкий рассказал, что тюменское профсоюзное движение активно развивается. В 2017 году в регионе было создано 34 новых первичных профсоюзных организации. Количество членов профсоюза увеличилось более чем на 60 тыс. человек, около половины из них - молодежь в возрасте до 35 лет.

Поздравления с Днем весны и труда от губернатора Тюменской области Владимира Якушева участникам первомайской демонстрации и митинга-концерта передал вице-губернатор Сергей Сарычев.

"Труд - главное в жизни людей, а тюменцы любят и умеют трудиться. Общими усилиями мы обустраиваем и украшаем наши города и села. С каждым годом в них становится комфортнее жить. Есть еще немало проблем, и главное, что нужно сделать для их решения - создать условия, чтобы люди могли трудиться и получать достойную зарплату. Это общая задача органов власти, профсоюзов и работодателей, и мы многое делаем для ее решения", - подчеркнул Сергей Сарычев.

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, выступая на митинге, подчеркнул, что честный труд - основа благополучия каждой семьи, нашей Тюменской области и всей страны.

"Мы говорим огромное спасибо ветеранам, которые создавали национальные богатства России. Необходимо, чтобы наша молодежь также ощущала важность добросовестного, эффективного, созидательного труда в своей будущей жизни", - подчеркнул депутат.

Праздничный митинг завершился ярким выступлением тюменских творческих коллективов.

По данным УМВД по Тюменской области, для обеспечения правопорядка задействованы сотрудники органов внутренних дел и Росгвардии, представители добровольных народных дружин, казачества и частных охранных организаций. "При проведении демонстрации нарушений общественного порядка не допущено. Полиция продолжает обеспечивать общественный порядок и безопасность на концертах и народных гуляниях, которые проходят в Тюменской области", — отметили в ведомстве.

Праздник весны и труда

Праздник, который отмечают в России, в США и ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии в первый день мая, известен сразу под несколькими названиями — День международной солидарности трудящихся, День Весны и Труда, День труда, День весны. В советское время большинство россиян именовали этот праздник по дате его проведения — 1 мая или Первомай.

Возникновение традиции празднования Первомая связано с событиями, произошедшими в Чикаго в ХIХ веке. 1 мая 1886 года в городе начались масштабные митинги и демонстрации рабочих, которые требовали от своих работодателей введения восьмичасового рабочего дня.

1 мая 1891 года социал-демократическая группа революционера Михаила Бруснева организовала первую праздничную сходку рабочих в Петрограде (ныне — Санкт-Петербург). Прошедшая в 1900 году Харьковская маевка стала первым открытым массовым выступлением рабочих в России, в ходе которого было принято решение не выходить на работу и устроить уличную демонстрацию. С этого времени 1 мая демонстрации проходили в различных городах России.

С 1918 года праздник стал официальным. Он был закреплен в Кодексе законов о труде (в приложении к статье 104) и получил название День Интернационала.

В 1970 году Основы законодательства СССР о труде закрепили за праздником новое название: 1 и 2 мая официально стали Днями международной солидарности трудящихся.

В 2001 году принятый 30 декабря Трудовой кодекс РФ (статья 112) сделал 2 мая рабочим днем, Праздником весны и труда остался только один день — 1 мая.

Праздник весны и труда отмечается в России массовыми демонстрациями и митингами за социальную и трудовую справедливость, народными гуляньями и концертами.

Евгений Бабенко