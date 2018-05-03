В Тюмени двухлетний ребенок получил травму на детской площадке

Фото: barnsrattigheter.com Фото: barnsrattigheter.com

Двухлетнего ребенка ударили качели по лбу на детской площадке в Тюмени вечером 1 мая, сообщает станция скорой медицинской помощи Тюменской области.

Маленькому пациенту врачи скорой остановили кровотечение, обработали рану, а после доставили в Областную клиническую больницу № 2. Там ему наложили швы. Ребенок находится дома на амбулаторном лечении.

Всего с 29 апреля по 2 мая врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 2 тыс. 381 жителю областной столицы и Тюменского района. В стационары доставили 884 пациента.

443 вызова переданы в службы неотложной помощи поликлиник и областной больницы № 19.

Врачи оперативного отдела провели 472 телефонные консультации по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

Бригады скорой спасли 118 тюменцев, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 25 пациентам в состоянии комы, шока, 52 – с острым коронарным синдромом, 41 – с нарушением мозгового кровообращения.