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В Тюмени двухлетний ребенок получил травму на детской площадке

Происшествия, 16:38 03 мая 2018

Фото: barnsrattigheter.com

Двухлетнего ребенка ударили качели по лбу на детской площадке в Тюмени вечером 1 мая, сообщает станция скорой медицинской помощи Тюменской области. 

Маленькому пациенту врачи скорой остановили кровотечение, обработали рану, а после доставили в Областную клиническую больницу № 2. Там ему наложили швы. Ребенок находится дома на амбулаторном лечении.  

Всего с 29 апреля по 2 мая врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 2 тыс. 381 жителю областной столицы и Тюменского района. В стационары  доставили 884 пациента.

443 вызова переданы в службы неотложной помощи поликлиник и областной больницы № 19.

Врачи оперативного отдела провели 472 телефонные консультации по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

Бригады скорой спасли 118 тюменцев, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 25 пациентам в состоянии комы, шока, 52 – с острым коронарным синдромом, 41 – с нарушением мозгового кровообращения.

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# детская площадка , качели , ребенок , скорая помощь , травма

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