Владимир Якушев поздравил Рафаэля Гольдберга с юбилеем

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С 80-летием поздравил губернатор Тюменской области Владимир Якушев известного журналиста и писателя Рафаэля Гольдберга. Он приехал в редакцию газеты "Тюменский курьер", создателем и бессменным главным редактором которой является именинник.

Поздравляя Рафаэля Гольдберга, глава региона отметил огромный вклад публициста в историографию региона, сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны и жертвах политических репрессий, поблагодарил его за неравнодушие, деятельное участие в жизни Тюменской области и судьбах людей.

"Ваш профессиональный и жизненный путь - яркий пример преданности любимому делу. Для нашей журналистики вы очень знаковый человек. Спустя многие годы Вы остались верным самому себе, своим принципам. Вы настоящий учитель, который воспитал плеяду молодых талантливых журналистов. Особой благодарности заслуживает ваша огромная работа по изучению и преданию гласности архивных документов. Вы потратили много времени и усилий, чтобы восстановить историческую правду, имена достойных людей",- подчеркнул Владимир Якушев и вручил юбиляру знак отличия за особенные заслуги в сфере культуры и искусства региона.

Напомним, Рафаэль Гольдберг работал в газетах "Тюменский комсомолец" (1965 – 1976), "Тюменская правда" (1986 – 1990), на областном радио (1976 – 1986). Был в числе основателей газеты "Тюменские известия". В 1993 году создал городскую газету "Тюменский курьер", главным редактором которой является по сей день.

В этот же период Рафаэль Гольдберг первым из тюменских журналистов стал публиковать материалы о политических репрессиях в годы "большого террора". Его перу принадлежит большой цикл очерков "Мертвая дорога" - легенды и факты" о 501-й и 503-й северных стройках с использованием труда политзаключенных. Очерк "Последний из НКВД" раскрыл неизвестные прежде подробности о том, как организовывались расстрельные дела. Эти публикации легли в основу "Книги расстрелянных", в которой поименно названы более семи тысяч жертв сталинского режима. В 1996 году по инициативе Рафаэля Гольдберга на месте их захоронения поставлен памятник.