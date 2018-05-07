Жители УФО активно готовятся к дачному сезону

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В 7,1 раза выросло число покупок товаров для дачи и активного отдыха, а также садовых растений в сравнении с апрелем 2017 года, сообщает "Яндекс. Кассы".

"Яндекс.Кассы" учитывали покупки пользователей из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Магнитогорска, Нижнего Тагила, Кургана, Сургута, Нижневартовска и других городов региона.

Сравнивались платежи за апрель 2018 и 2017 годов на онлайн-площадках, которые работают с "Яндекс.Кассой", — всего их более 90 тыс. по всему миру.

Средний чек жителей региона за товары для дома и сада увеличился в 3,3 раза — до 5 тыс. 300 рублей. Если смотреть по другим федеральным округам, то самый большой средний чек за товары для дома и сада — на Дальнем Востоке (7 тыс. рублей), самый маленький — на юге (3 тыс. 760 рублей).

На товары для активного отдыха уральцы тратят в среднем за раз 6 тыс. 60 рублей — на 45% больше, чем в апреле 2017 года. Это самый низкий показатель среди всех федеральных округов. Больше всех в среднем за раз тратят на такие товары южане — 9 тыс. 450 рублей.

А вот средний чек жителей Урала за садовые растения уменьшился на 66% — до 2 тыс. 720 рублей. Самый большой средний платеж в этой категории — в Дальневосточном округе (5 тыс. 550 рублей), самый маленький — в Приволжском (2 тыс. 250 рублей).

В целом по России количество платежей через "Яндекс.Кассу" за товары для дома и дачи в этом апреле выросло в четыре раза по сравнению с таким же периодом 2017 года. Средний чек за такие товары увеличился в 3 раза — до 5 тыс. 30 рублей.

По данным Яндекс.Маркета, в апреле 2018 года сильнее всего вырос спрос россиян на мангалы — в пять раз по сравнению с серединой минувшего марта. Интерес к грилям, барбекю и коптильням увеличился не так сильно — в 2,5 раза.

Похоже, многие дачники решили обновить теплицы и каркасные сооружения для огородов — спрос на эти товары вырос в 4,2 раза.

Из садовой техники пользователи активно интересуются мойками высокого давления, мотоблоками и культиваторами, мини-тракторами и газонокосилками.