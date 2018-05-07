Гол Чудина принес "Тюмени" долгожданную победу над "Спартаком-2"

Иван Чудин/фото ФК "Тюмень" Иван Чудин/фото ФК "Тюмень"

Со счетом 2:1 завершилась встреча клуба "Тюмень" и московского "Спартака-2" 6 мая, сообщает ФК "Тюмень".

Иван Чудин на последних секундах матча 37 тура первенства России по футболу среди команд ФНЛ вырвал невероятно важную в турнирном плане победу у московского клуба.

На 17 минуте встречи "Тюмень" смогла выйти вперед. Случилось это благодаря Андреа Чуканову. После подачи Максима Ненахова с фланга неудачно в прыжке сыграл голкипер "Спартака-2" Владислав Терешкин – Чуканов мощно вколотил в сетку после отскока.

Вначале 45-минутки Иван Чудин превосходно разогнал атаку, скатил на Александра Ставпеца. Форвард пробил мощно, но в створ не угодил.

Ближе к середине тайма арбитр встречи указал на 11-метровую точку в ворота "Тюмени". Защитники пропустили забегание соперника, и Павел Маслов сфолил на спартаковце. Владислав Пантелеев был точен – 1:1.

На последних секундах встречи мяч отскочил к Ивану Чудину, который стал героем матча.

12 мая команда Владимира Маминова завершит сезон в Калининграде, где сыграет на стадионе чемпионата мира против "Балтики".