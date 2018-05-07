  • 7 мая 20187.05.2018понедельник
  • USD63,2012
    EUR75,6392
  • В Тюмени 3..5 С 7 м/с ветер северный

ТЦ "Панама" оштрафован за нарушения пожарной безопасности

Происшествия, 12:05 07 мая 2018

фото ГУ МЧС по Тюменской области

ТРЦ "Панама" и главный инженер оштрафованы на 156 тыс. рублей за нарушения требований пожарной безопасности, сообщает прокуратура Тюменской области. 

Прокуратура Центрального округа Тюмени совместно с сотрудниками управления МЧС России по Тюменской области в ходе проверки выявила нарушения.

Установлено, что в торговом центре звуковые сигналы системы оповещения о пожаре не обеспечивают общий уровень звука. Отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие направления движения к эвакуационным выходам на лестничных маршах.

План эвакуации первого этажа не соответствует фактической планировке. Не закреплены ковровые покрытия на путях эвакуации всего первого этажа. Отсутствует световое табло "Выход".

Допускается размещение горючих материалов под лестничными маршами. Под эскалатором на первом этаже расположена кофейня.

На втором этаже захламлены пути эвакуации.

Были выявлены и другие нарушения.

По результатам проверки прокуратура Центрального округа Тюмени в отношении собственника ТЦ - ООО "Овентал Тюмень" и его главного инженера возбудила административные дела по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

4 мая по результатам рассмотрения административных дел ООО "Овентал Тюмень" оштрафовано на 150 тыс. рублей, а главный инженер – на 6 тыс. рублей.

Устранение нарушений взято на контроль прокуратуры округа.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пожарная безопасность , торговый центр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:05 07.05.2018ТЦ "Панама" оштрафован за нарушения пожарной безопасности
11:10 07.05.2018В Тюмени разбойник испугался школьника и бросил украденную сумку
10:38 07.05.2018В Екатеринбурге экстренно сел самолет из-за курящего пассажира
10:16 07.05.2018В Армизонском районе женщина оформила микрозайм на соседа