ТЦ "Панама" оштрафован за нарушения пожарной безопасности

фото ГУ МЧС по Тюменской области фото ГУ МЧС по Тюменской области

ТРЦ "Панама" и главный инженер оштрафованы на 156 тыс. рублей за нарушения требований пожарной безопасности, сообщает прокуратура Тюменской области.

Прокуратура Центрального округа Тюмени совместно с сотрудниками управления МЧС России по Тюменской области в ходе проверки выявила нарушения.

Установлено, что в торговом центре звуковые сигналы системы оповещения о пожаре не обеспечивают общий уровень звука. Отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие направления движения к эвакуационным выходам на лестничных маршах.

План эвакуации первого этажа не соответствует фактической планировке. Не закреплены ковровые покрытия на путях эвакуации всего первого этажа. Отсутствует световое табло "Выход".

Допускается размещение горючих материалов под лестничными маршами. Под эскалатором на первом этаже расположена кофейня.

На втором этаже захламлены пути эвакуации.

Были выявлены и другие нарушения.

По результатам проверки прокуратура Центрального округа Тюмени в отношении собственника ТЦ - ООО "Овентал Тюмень" и его главного инженера возбудила административные дела по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

4 мая по результатам рассмотрения административных дел ООО "Овентал Тюмень" оштрафовано на 150 тыс. рублей, а главный инженер – на 6 тыс. рублей.

Устранение нарушений взято на контроль прокуратуры округа.