В ближайшие три года в Тюмени отремонтируют почти восемьсот многоквартирников

Капитальный ремонт многоквартирников. Фото портала "Тюмень - наш дом" Капитальный ремонт многоквартирников. Фото портала "Тюмень - наш дом"

Более половины из 392 домов, включенных в первый трехлетний краткосрочный план капитального ремонта, отремонтировали в Тюмени. На остальных объектах работы планируется завершить до конца 2018 года.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области рассчитана на 30 лет и включает в себя 3 тыс. 283 дома.

Во втором краткосрочном плане, рассчитанном на 2018-2020 годы, запланирован капремонт 792 многоквартирников Тюмени. Сначала разрабатывается и утверждается проектная документация, затем проводятся конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций, после этого компании могут приступить к строительно-монтажным работам.

"По каждому виду работ проходят конкурсные процедуры, на лот заявляются по два-три подрядчика. Это говорит о том, что компании готовы брать на себя обязательства и проводить ремонты на качественном уровне. Сегодня в реестре более 170 организаций, которые соответствуют квалификационным требованиям", – рассказал заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов.

Он добавил, что объем работ, запланированный на следующие три года, колоссальный, такого количества ремонтов домов, проходящих одновременно, в городе не было никогда. Важна здесь и помощь самих жителей. Чтобы все работы проходили по графику, необходимо выстраивать диалог с подрядчиками, для проведения работ по замене стояков водоснабжения, теплоснабжения, канализации необходимо запускать их в квартиры, заранее подготовиться к проведению ремонта.

"Так происходит, например, на доме № 77 на улице 50 лет ВЛКСМ. Здесь нет отказов от замены систем внутри квартир, потому что их владельцы понимают, что сети изношены и только ремонт позволит решить главную задачу – продлить срок службы дома, а значит, повысить качество жизни", - добавил замглавы администрации.