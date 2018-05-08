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Жители Нягани через соцсети помогли полиции выследить подозреваемого

Происшествия, 09:52 08 мая 2018

sledcom.ru

Полицейские в Нягани задержали мужчину, которого подозревают в нанесении нескольких ножевых ранений своей сожительнице. Жители города через соцсети помогли полиции выследить подозреваемого.

Как сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО, сообщение о преступление поступило от работника скорой помощи: в отделение доставили женщину 1986 года рождения.

Сотрудники полиции установили, что женщину ранил ее бывший сожитель. Он пришел к ней домой и в очередной раз предложил помириться. Женщина отказалась. Тогда мужчина нанес ей несколько ударов ножом и скрылся.

Чтобы как можно быстрее разыскать подозреваемого, полицейские обратились к горожанам за помощью через социальные сети. Информация, которой поделились неравнодушные жители города, звонившие в дежурную часть, помогла отследить движение злоумышленника по городу.

Совместно с сотрудниками Росгвардии полицейские задержали мужчину 1984 года рождения, он помещен в изолятор временного содержания.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция  статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения на 10 лет.

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# полиция , поножовщина , уголовное дело

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