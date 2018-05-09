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Тюменские дзюдоисты выступят на Кубке Европы

Спорт, 18:41 09 мая 2018

Фото - orenjudo.ru

Тюменские дзюдоисты выступят В Оренбурге. Очередной Кубок Европы по дзюдо пройдет 12 и 13 мая. 

Заявки на участие поступили от 312 спортсменов из 16 стран мира, сообщает центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

В составе сборной команды России выступят представители Тюмени Алим Балкаров, Иван Черных и Мирзоюсуф Гафуров в весовой категории до 66 кг. В весе до 90 кг "Тюмень-дзюдо" представят Роман Донцов и Назар Меньщиков.

Также в соревнованиях примут участие Артем Пилипчук (св. 100 кг), Анастасия Куняева (до 57 кг) и Татьяна Зольникова (до 70 кг).

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# ЦОП Тюмень-дзюдо

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