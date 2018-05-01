Сильнейшие альпинисты встретятся на тюменской "Одиссее"

фото: школа ледолазания и скалолазания в "АЗИМУТЕ" фото: школа ледолазания и скалолазания в "АЗИМУТЕ"

Соревнования по альпинизму в формате "домбайские связки" пройдут в Тюмени 26 мая. Заявки на участие принимают в школе ледолазания и скалолазания в "Азимуте".

Суть соревнований проста, на старт выходят сразу две связки, та, которая быстрее пройдет трассу, выходит в следующий раунд, проигравшая выбывает из соревнований.

Зрителям запрещено вести связку по трассе, подсказывая порядок действий, лазания, указывая на ошибки - судья на трассе может оштрафовать связку или снять с соревнований.

Для регистрации на соревнования тюменцы должны предъявить документы, удостоверяющие личность, спортивную квалификацию и получить медицинский допуск.

Соревнования по альпинизму "Парная гонка" пройдут во время фестиваля туристов и путешественников "Одиссея".