Владимир Якушев и Марк Курцер побывали на стройплощадке госпиталя "Мать и дитя" в Тюмени

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Губернатор Тюменской области Владимир Якушев и генеральный директор ГК "Мать и дитя" Марк Курцер посетили 10 мая строящийся в Тюмени многопрофильный клинический госпиталь Группы компаний "Мать и дитя", сообщает пресс-служба губернатора.

С начала строительства прошло меньше года, а сегодня на этом месте уже возведено здание с цокольной частью и шестью этажами.

Укладка фасадных стен практически завершена. Готовность инженерных сетей - 60%, строятся внутренние перегородки. На следующей неделе строители планируют приступить к благоустройству. На площадке трудятся 343 строителя, материалы все подготовлены, по словам начальника строительства, все работы выполняются в срок. Планируется, что уже весной будущего года госпиталь примет первых пациентов.

Марк Курцер и Владимир Якушев оценили ход реализации этого крупного инвестиционного проекта. Они осмотрели цокольный этаж, где разместятся технические службы, здесь же предусмотрено все для организации автономной работы учреждения на случай отключения воды или света: есть резервуар с запасом воды, резервные дизель-генераторы. Посетили первый этаж здания, на котором расположатся приемные отделения для детей и взрослых, диагностические службы, детский стационар. На втором этаже - женская консультация, операционные блоки, отделения реанимации и ЭКО. У каждого подразделения своя специфика, потому на этапе строительства учитываются все нюансы, чтобы создать комфортные условия как для работы персонала, так и и для будущих пациентов. Общая площадь объекта составит 16 700 кв. м.

По замыслу инициаторов, многопрофильный клинический госпиталь "Мать и дитя" в Тюмени гармонично впишется в структуру единого лечебно-диагностического комплекса Медицинского города. Этот современный медицинский центр будет оказывать полный спектр акушерской и педиатрической медицинской помощи, медицинскую помощь семьям со всеми видами бесплодия, что расширит возможности для полноценной реализации репродуктивного потенциала жителей региона.

В структуре многопрофильного клинического госпиталя: хирургическое и терапевтическое отделения, роддом с женской консультацией и ЭКО, клинико- диагностическая лаборатория, центр детского здоровья.

Группа компаний "Мать и дитя" — ведущий и наиболее динамично развивающийся участник российского рынка частных медицинских услуг. История компании началась в 2006 году с открытия первого частного роддома в России — Перинатального медицинского центра в Москве. На сегодняшний день в составе ГК "Мать и дитя" пять госпиталей и 31 клиника в 19 регионах России.