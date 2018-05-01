Тюменские археологи объяснили змеиный образ на старинном предмете

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Научную работу по находкам, обнаруженным при вскрытии курганного могильника на правом берегу реки Тобол в Заводоуковском районе около д. Пономарева, завершили археологи ТюмГУ. Об этом сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В числе предметов, которые относят к периоду энеолита (четыре фрагмента неорнаментированных сигаровидных грузил, скопления керамики андреевского типа) исследователи под руководством профессора Натальи Матвеевой обнаружили фрагмент грузила с налепом на торце в виде головки змеи.

"При том, что образ змеи в пластике западносибирского энеолита встречается крайне редко, практически идентичная фигурка была обнаружена ранее на территории Притоболья на южном берегу озера Андреевского в заполнении одного из жилищ поселения. Находки в насыпях курганов являются остатками кратковременного рыболовецкого поселения", - сообщила инженер научно-исследовательской лаборатории археологии и этнографии ТюмГУ Наталья Сучилина.

Зооморфная глиняная пластика неолита и энеолита Урала и Западной Сибири обратила на себя внимание исследователей еще в последней четверти прошлого века. Все потому, что змеиные образы в древнем искусстве являются редкими в контексте каменного века. На всей территории Сибири было обнаружено лишь две скульптуры пресмыкающегося: на берегу Андреевского озера и на Горбуновском торфянике.

"Иконографическими особенностями изображения змеи в искусстве неолита-энеолита являются удлиненное туловище без признаков конечностей, приплюснутая снизу голова высокой степени проработки, глаза в виде ямок. Глиняные фигурки змей, по форме аналогичные находке с оз. Андреевского, встречаются в Карелии, Прибалтике и Финляндии, но из этих регионов опубликовано только пять находок. Цель их изготовления неясна", - говорит археолог.

Вследствие того, что змея как животное встречается повсеместно, исключая регионы с преобладанием низких температур, ее образ широко распространился в мировой культуре и обрел у разных народов множество порой противоположных символических смыслов. В случае с фигуркой, найденной близ д. Пономарева, интерпретация змеи как обитателя подземного и подводного мира представляется ученым наиболее логичной.

"В качестве представителя водной стихии змея вполне могла служить духовным помощником для рыбаков. Располагая змеиный образ на грузиле, человек, вероятно, использовал такую сеть в промысловой магии, предполагая, что она принесет ему больший улов или задобрит обитателей иного мира. Найденное грузило хоть и выполняло свою прямую функцию, но делало это в рамках особого обряда", - считает эксперт.