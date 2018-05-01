Тюменский "Талисман" стал залогом высоких урожаев для всей России

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Два сорта зерновых культур, выведенных тюменскими селекционерами, входят в рейтинг десяти самых распространенных в Российской Федерации.

Об этом на заседании комитета областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям сообщила заместитель директора областного департамента АПК Наталья Огородникова.

"Это овес яровой "Талисман" и пшеница мягкая яровая, которые в этом рейтинге самых распространенных культур занимают 5 и 8 места соответственно", - пояснила она.

Тюменская область, по словам исполняющего обязанности директора НИИ сельского хозяйства Северного Зауралья Евгения Ренева, обладает огромным потенциалом в области семеноводства и получения высококачественных семян.

Селекционеры института вывели 52 сорта и районировали 22 сорта яровой пшеницы, овса, ячменя, гороха и многолетних бобовых и злаковых трав. Благодаря вкладу ученых-селекционеров в научное обеспечение АПК Тюменской области урожайность возросла с 19,8 ц/га (2000г) до 25,4 ц/га в 2017 году. Площади под сортами, созданными селекционерами института, занимают более 60% сортовых посевов Тюменской области.

"Мы большое внимание уделяем вопросу реализации наших сортов за пределами региона. Задача - чтобы наши сорта максимально были распространены по территории России, - пояснил Евгений Ренев. - В этом году мы будем принимать участие в ряде российских мероприятий, направленных на расширение ареала наших сортов. Это день поля в Якутии, где традиционно высевают наши сорта. Отправлены наши сорта в Башкирию, в Казахстан и другие регионы РФ".

Институт и его подразделения были неоднократными участниками всероссийской выставки в Москве, имеет золотые и серебряные медали за научную деятельность и достижения в области селекции сельскохозяйственных культур. Сибирская аграрная наука уходит своими корнями в глубь веков. Опытничество здесь зародилось в XVI-XVII столетиях, когда вокруг появляющихся острогов стали поселяться первые "пашенные люди". Видя, что сибирские земли быстро выпахиваются, тобольский воевода Хилков уже в 1659 году заставил крестьян провести опытные посевы с применением навоза. С 1661 года такие опыты проводились и в других местах.

Начало XX века ознаменовано образованием сети опытных полей и ферм по всей территории Сибири. Первой из них в 1907 году была образована Тулунская опытная ферма. Затем в 1908-1910 годах основаны Ялуторовское, Шадринское, Купинское, Красноярское, Минусинское, Казачинское, Баяндаевское, Онохойское и другие опытные поля. К сожалению, в результате реорганизаций многие из них прекратили свое существование.

На базе некоторых опытных полей и станций в 1937-1938 годах в ряде областей возникли государственные селекционные станции, многие из которых добились довольно весомых успехов, например, Тулунская, Нарымская, Камалинская, Онохойская, Сретенская. В ходе очередной реорганизации сети научных учреждений в 1956 году большинство селекционных станций были преобразованы в комплексные научно-исследовательские институты и областные опытные станции.

Флагманом сибирской аграрной науки всегда был Сибирский ордена Трудового Красного Знамени НИИ сельского хозяйства. Ему уже 177 лет (г. Омск).

Борис Олейник