В Югре расследуют убийство мужчины
sledcom.ru
Гражданина Узбекистана осудят за убийство мужчины в Югре.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, в одном из домов на ул. Весенней города Советского между двумя гражданами Узбекистана произошел конфликт. 33-летний обвиняемый зарезал своего знакомого.
Оба мужчины пребывали на территории России законно. С апреля 2018 года они снимали жилье в Советском и подрабатывали.
Обвиняемый был задержан на месте преступления сотрудниками полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия.