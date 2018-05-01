В Югре расследуют убийство мужчины

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Гражданина Узбекистана осудят за убийство мужчины в Югре.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, в одном из домов на ул. Весенней города Советского между двумя гражданами Узбекистана произошел конфликт. 33-летний обвиняемый зарезал своего знакомого.

Оба мужчины пребывали на территории России законно. С апреля 2018 года они снимали жилье в Советском и подрабатывали.

Обвиняемый был задержан на месте преступления сотрудниками полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия.