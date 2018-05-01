Лучшие многодетные семьи Тюменской области получили награды

Фото admtyumen.ru Фото admtyumen.ru

14 многодетных матерей получили медали "Материнская слава", 18 многодетных отцов – медали "Отцовская доблесть". Награды на торжественном приеме, посвященном международному Дню семьи, вручила заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента соцразвития Ольга Кузнечевских.

В их числе жители Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Ишима, Тюменского, Омутинского, Сладковского, Уватского, Голышмановского и Ярковского районов.

Поздравляя семьи с праздником, Ольга Кузнечевских отметила, что родители являются самыми важными в жизни ребенка людьми, его опорой, защитой, гарантией успешного и достойного будущего.

"Семья – это наша пристань, наша крепость, это самые родные люди, которые любят нас и поддерживают всю свою жизнь. Каждый родитель знает как много сил, терпения и труда надо вложить, чтобы воспитать хорошего человека и достойного гражданина", - сказала она.

Тюменка, мама пятерых детей Ирина Гердт поблагодарила тюменские власти за понимание, поддержку многодетных семей, за оказанное доверие и награды.

"Для каждого из нас это значимое событие. Получая такую награду, мы чувствуем признание того труда, который был затрачен нами как родителями. Получать медали приятно, но в то же время ответственно. Поэтому будем стараться и дальше воспитывать своих детей достойными гражданами нашей страны", - отметила она.

В семье Гердт пятеро детей, все они свободно владеют несколькими иностранными языками. На собственном примере родителям удалось вырастить добрых и порядочных граждан, имеющих активную жизненную позицию.

Медаль "Материнская слава" была учреждена в Тюменской области в 2006 году. За это время ее получили 343 многодетных тюменки. Награда символизирует общественное признание и высокое уважение к женщине-матери, родившей и достойно воспитавшей пять и более детей.

Медаль "Отцовская доблесть", которая символизирует признание заслуг многодетных отцов и высокую оценку их труда, учредили в 2014 году. Обладателями награды стали уже 47 тюменцев.

В Тюменской области также проживают четыре многодетные семьи, которые в разные годы были удостоены ордена "Родительская слава". Награду в 2009 году учредил президент России.

Любовь Голышева