Около двух тысяч тюменцев пострадали от укуса клеща
1 тыс. 933 обращения граждан по поводу присасывания клещей, из них 485 детских, зарегистрировано в медицинских организациях региона на 14 мая, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.
С 26 марта случаи присасывания клещей зарегистрированы во всех административных территориях области.
Наибольшее количество зарегистрировано в Тюмени, Ишиме, в Заводоуковском и Ялуторовском районах.
Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 97% пострадавших.
Зарегистрирован первый случай заболевания клещевым боррелиозом, случаев заболевания клещевым энцефалитом не зарегистрировано.
Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях Центре гигиены и эпидемиологии в Тюменской области и Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора.
Исследовано от населения 212 клещей, вирусов клещевого энцефалита не обнаружено.