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Около двух тысяч тюменцев пострадали от укуса клеща

Общество, 12:16 15 мая 2018

Фото Роспотребнадзор РФ

1 тыс. 933 обращения граждан по поводу присасывания клещей, из них 485 детских, зарегистрировано в медицинских организациях региона на 14 мая, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

С 26 марта случаи присасывания клещей зарегистрированы во всех административных территориях области.

Наибольшее количество зарегистрировано в Тюмени, Ишиме, в Заводоуковском и Ялуторовском районах.

Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 97% пострадавших.

Зарегистрирован первый случай заболевания клещевым боррелиозом, случаев заболевания клещевым энцефалитом не зарегистрировано.

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях Центре гигиены и эпидемиологии в Тюменской области и Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора.

Исследовано от населения 212 клещей, вирусов клещевого энцефалита не обнаружено.

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# боррелиоз , здравоохранение , клещевой энцефалит , Роспотребнадзор

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