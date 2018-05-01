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В Салехарде молодую мать осудили за гибель годовалой дочери

Происшествия, 15:43 16 мая 2018

sledcom.ru

Женщину, причинившую смерть по неосторожности своему малолетнему ребенку, осудили в Салехарде.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, в сентябре 2017 года 22-летняя женщина, распивая спиртные напитки в гостях, оставила без присмотра в соседней комнате свою годовалую дочь.

В какой-то момент ребенок проснулся, упал с кровати и ударился головой о пол. Мать, услышав его плач, положила ребенка опять на кровать и продолжила участие в застолье. Утром она обнаружила, что дочь скончалась. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что смерть ребенка наступила в результате черепно-мозговой травмы. 

Суд приговорил женщину к одному году ограничения свободы.

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# ребенок , Ямал

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