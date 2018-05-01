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В Тюмени наградили победителей XVII спартакиады журналистов

Спорт, 15:54 17 мая 2018

В Тюмени наградили победителей спартакиады журналистов

Команда регионального агентства спортивных новостей "Тюменская арена" победила в XVII спартакиаде журналистов Тюменской области. Второе место занял коллектив департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Третье место - у команды Тюменского регионального телекоммуникационного центра.

Награждение победителей и призеров общекомандного и личного первенства состоялось в ТЦ "Сити-Молл".   

Участие в XVII спартакиаде, стартовавшей в марте 2018 года, приняли семь команд: районных СМИ, Тюменского регионального телекоммуникационного центра, Урало-Сибирского регионального центра, "Агентства современных коммуникаций", газеты "Тюменская область сегодня", "Тюменской арены", департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. 

Напомним, участники спартакиады состязались в волейболе, настольном теннисе, дартсе, лыжных гонках, пулевой стрельбе, шахматах и боулинге. Последний вид соревнований прошел 17 мая.

Татьяна Ковалева

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# спартакиада журналистов

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