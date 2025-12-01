Около 170 фигуристов выйдут на старт регионального первенства

Фото: департамент физической культуры и спорта Тюменской области

Первенство Тюменской области по фигурному катанию на коньках пройдет в Тюмени на катке спортивной школы "Прибой" с 18 по 20 декабря. На лед выйдут около 170 фигуристов из четырех спортивных школ Тюмени, Тобольска и Тюменского района,

Юные спортсмены посоревнуются в семи разрядах – от третьего юношеского до кандидата в мастера спорта. Эти старты – последние в уходящем году, сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

По итогам первенства будет сформирован список кандидатов в сборную команду Тюменской области. Именно эти спортсмены получат право защищать честь региона на дальнейших крупных состязаниях.