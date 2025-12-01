Более 70 тысяч жителей Тюменской области сдали нормативы ГТО в 2025 году

| Фото: департамент физической культуры и спорта Тюменской области | Фото: департамент физической культуры и спорта Тюменской области

Более 70 тыс. жителей Тюменской области сдали нормативы комплекса ГТО в 2025 году. По доле населения, которое вовлечено в это движение, Тюменская область занимает второе место в России и уверенно лидирует в Уральском федеральном округе.

Такие данные по итогам реализации в регионе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" сообщает инфоцентр регионального правительства.

За год новые современные площадки для подготовки и выполнения нормативов ГТО установили в Армизонском, Бердюжском, Сладковском и Юргинском округах.

Директор департамента физической культуры и спорта Тюменской области Евгений Хромин отметил жителей региона, которые внесли вклад в развитие проекта: руководителей и специалистов центров тестирования из Тюмени, Ялуторовска, Ялуторовского, Заводоуковского и Тюменского округов.

А также семью Васильевых из Тюменского округа, которая в августе завоевала бронзу в эстафете на Всероссийском фестивале ГТО;

Сборную команду школьников Тюменской области. На Всероссийском фестивале ГТО она завоевала золото в командной эстафете и золото в общекомандном первенстве;

Победителей конкурса "Собери коллекцию знаков ГТО" - Софью Барнёву из Юргинского округа (семь знаков), семью Ивановых-Сабитовых из Юргинского округа - лучшая семейная коллекция (28 знаков), Заводоуковский центр "Ритм" - корпоративная номинация (104 знака).

Лучшей газетой по пропаганде ГТО признана ИИЦ "Призыв" Юргинского округа.