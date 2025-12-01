  • 16 декабря 202516.12.2025вторник
В Тюменской области предприниматели стали больше ценить сотрудников

Экономика, 15:26 16 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предприниматели Тюменской области стали больше ценить сотрудников. Ушло выражение: незаменимых нет. Сейчас работа выстраивается на взаимном уважении и любви к работе, компании, рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" основатель кадрового агентства в Тюмени Екатерина Акатьева во время конференции Ассоциации HR ТПП Тюменской области в Конторе пароходства 16 декабря.

За 10 лет существования специалисты агентства отметили, что последние годы бизнес старается удерживать сотрудников.

"Помогаем менять мышление предпринимателей. Многие из них не умеют отбирать сотрудников, пользуются разными принципами: интуитивно, по гороскопу, похож на маму, такой же, как я в молодости… Рекрутинг предлагает применять научно доказанную методологию. Важный период – адаптация нового сотрудника. Это большой стресс не только для работодателя, специалиста, но и для команды. Потому что кто-то может расценить это как угрозу увольнения и сокращения задач. И обязательно нужно предупреждать коллектив о появлении нового человека. Коммуникация внутри обязательна, это даст безопасность для каждого и, как следствие, эффективность работы", - рассказала Екатерина Акатьева.

Участниками конференции Ассоциации HR ТПП Тюменской области стали работники кадровых служб компаний и предприятий региона, предприниматели. Они обсудили перспективы развития рынка труда на 2026 году, обменялись опытом по привлечению и закреплению специалистов, разобрали конкретные кейсы.

Ассоциация HR на базе региональной ТПП организована три месяца назад. За это время сотрудники успели провести экскурсии на ведущие предприятия региона, встречи с экспертами сферы, обучающий трек в ТюмГУ. Его слушатели получили удостоверение о повышении квалификации.

Анжела Лебедева

