Нормативы ГТО выполнят юные гимнасты в Тюмени

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Лично-командные соревнования в зачет нормативов комплекса ГТО стартовали в Тюмени 16 декабря. В течение трех дней, по 18 декабря включительно, свое мастерство на площадке спортивной школы № 1 (ул. Ватутина, 1) продемонстрируют учащиеся трех возрастных групп, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

Младшие школьники выступают 16 декабря, учащиеся 5-6 классов поборются за победу 17 декабря, а ребята из 7-8 классов – 18 декабря. Участие в состязаниях принимают команды по пять человек, представляющие 35 школ Тюмени.

В программе соревнований: наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девочки), подтягивания из виса на высокой перекладине (мальчики).