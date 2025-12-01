  • 16 декабря 202516.12.2025вторник
Жители Упоровского округа отправили машины участникам спецоперации

Общество, 20:07 16 декабря 2025

администрация Упоровского округа | Фото: администрация Упоровского округа

Четыре автомобиля, более восьми т гуманитарной помощи и 200 масксетей отправили участниками СВО жители Упоровского округа в 2025 году. Два транспортных средства передали землякам в декабре: перед этим УАЗы отремонтировали, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Машины загружены инструментами, включая наборы ключей и две бензопилы, средствами связи, маскировочными сетями, антидроновыми одеялами, спальными мешками, продуктами.

В благотворительный фонд Упоровского округа пожертвовано более трех млн рублей.

