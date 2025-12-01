  • 16 декабря 202516.12.2025вторник
В Тюменском округе вручили паспорта 22 подросткам

Общество, 19:22 16 декабря 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

22 юным жителям Тюменского округа вручили паспорта. Мероприятие является важной частью Всероссийского проекта Движения Первых "Мы — граждане России", рассказала глава муниципалитета Ольга Зимина.

"Когда в зале звучал государственный гимн России, ребята его пели с гордостью, ясно чувствовали, что открывают новую главу своей жизни. Паспорта вручили юным гражданам, показавшим отличные результаты в учебе, достигшим успехов в спорте и творчестве, а также активно участвовавшим в общественной жизни", - отметила глава округа.

Поздравили подростков с их гражданским документом заслуженный мастер спорта России по биатлону Луиза Носкова, композитор и музыкант Сергей Дьяконов-Дьяченков и заместитель председателя окружного отделения общественной организации ветеранов СВО "Держава" Вячеславом Плохотниченко.

﻿
