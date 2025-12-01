  • 16 декабря 202516.12.2025вторник
Около 10 тыс. краснодонцев обеспечат водоотведением при поддержке Тюменской области

Общество, 19:35 16 декабря 2025

департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Около 10 тыс. жителей Краснодонского округа обеспечат качественным водоотведением при поддержке Тюменской области. План работ на 2026 г. обсудил с коллегами директор департамента ЖКХ Семён Тегенцев во время визита в подшефный регион.

"Основным объектом для тюменских специалистов станет канализационная насосная станция "Шевченко". Предстоит большой капитальный ремонт. По сути, мы обновим всё оборудование, чтобы обеспечить сбор и перекачку стоков из центральной городской больницы и нескольких микрорайонов, где проживает около 10 тысяч человек", - подчеркнул Семён Тегенцев.

Расчетный объем поступающих на КНС стоков приближается к двум тыс. куб м в сутки. Для перекачки их в направлении очистных сооружений предстоит также заменить напорный коллектор протяжённостью более 1,8 тыс. м. Проектирование и контроль работ выполняют специалисты дирекции коммунально-хозяйственного строительства Тюменской области.

Работы по восстановлению коммунальных систем подшефного округа проводят по специальному инфраструктурному проекту и соглашения о сотрудничестве, подписанного между Тюменской областью и Краснодонским округом Луганской Народной Республики, сообщает департамент ЖКХ Тюменской области.

# ЖКХ , Краснодон , Семен Тегенцев

