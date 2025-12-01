Тюменский ветеран СВО участвовал в программе "Реабилитация через спорт" в Кузбассе

| Фото: фонд "Защитники Отечества" | Фото: фонд "Защитники Отечества"

Тюменский ветеран СВО участвовал в программе "Реабилитация через спорт" в Кузбассе. Защитники с инвалидностью из пяти регионов прошли курс, занимаясь горнолыжным спортом и сноубордом на базе Губернского центра горнолыжного спорта и сноуборда, сообщает региональный фонд "Защитники Отечества".

"Для меня программа стала важным этапом восстановления. Здесь созданы условия, при которых можно не только тренироваться, но и поверить в свои силы, почувствовать поддержку и понять, что спорт действительно помогает возвращаться к активной жизни", – поделился ветеран СВО Ринат Мусин из Тюменской области.

Реабилитация охватывает все направления от протезирования до тренировочного процесса под руководством опытных тренеров. Программа разработана госфондом "Защитники Отечества", госкорпорацией "Ростех", управлением по физической культуре и спорту администрации Таштагольского округа, Спортивной школой по горнолыжному спорту и Училищем олимпийского резерва Кузбасса.

"Отрадно видеть, что регионы запускают комплексные программы восстановления и реабилитации для наших ветеранов. В Кузбассе защитники освоят горные лыжи или сноуборд, а также обучатся на инструктора. Герои будут тренироваться на горнолыжных курортах, а затем уедут в свой родной регион и смогут передавать знания другим ветеранам", – сказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Начиная с декабря 2025 года по март 2026 года планируют организовать шесть заездов длительностью по семь дней каждый, в них примут участие защитники из всех регионов страны.

Отметим, что первый заезд с 10 по 17 декабря объединил ветеранов СВО из Кузбасса, Тюменской области, Краснодарского края, Пермского края и Удмуртской Республики.

По оценке директора МБУ ДО "Спортивная школа по горнолыжному спорту" Тимофея Александрова, ценность программы в том, как меняется отношение ветеранов к своим возможностям буквально за несколько дней: "Наша задача – не просто научить технике, а показать, что ограничения не мешают развиваться, ставить цели и идти дальше".