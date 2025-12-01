  • 17 декабря 202517.12.2025среда
  • USD79,4302
    EUR93,8054
  • В Тюмени -13..-15 С 2 м/с ветер юго-западный

Тюменский лыжник завоевал бронзу на Кубке России

Спорт, 19:43 17 декабря 2025

Департамент спорта Тюменской области | Фото: Департамент спорта Тюменской области

Тюменские лыжники в числе победителей III этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом.

Артем Мальцев завоевал бронзовую медаль. В последний день спортсмены состязались в персьюте свободным стилем.

Ранее Алексей Червоткин завоевал третье место в лыжной гонке, сообщает департамент по спорту Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:43 17.12.2025Тюменский лыжник завоевал бронзу на Кубке России
14:30 17.12.2025Тюменский студент стал вторым на зимнем полумарафоне "Европа - Азия"
18:34 16.12.2025Более 70 тысяч жителей Тюменской области сдали нормативы ГТО в 2025 году
17:49 16.12.2025Около 170 фигуристов выйдут на старт регионального первенства

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора