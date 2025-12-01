120 лифтов отремонтировали в Тюменской области в 2025 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За годы реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в регионе заменили более 1 200 лифтов.

До 2030 года в России заменят 96,6 тыс. лифтов, более 800 из них — в Тюменской области, сообщает Главное управление строительства.

"Программы капитального ремонта, которые реализуются в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", масштабны по размеру. В них включено почти 728 тыс. многоквартирных домов, где проживают более 91 млн граждан", — отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.