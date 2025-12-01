  • 17 декабря 202517.12.2025среда
  • USD79,4302
    EUR93,8054
  • В Тюмени -13..-15 С 2 м/с ветер юго-западный

Жители УрФО обгоняют другие регионы по семейным культурным планам на Новый год

Экономика, 20:01 17 декабря 2025

Сергей Елесин | Фото: Сергей Елесин

Жители Уральского федерального округа больше других россиян собираются посещать с детьми культурные мероприятия в новогодние праздники.

О таких намерениях заявили 62% участников исследования ВТБ в УрФО, в то время как, например, в Москве и Сибири так ответили только 45% респондентов, а в Южном федеральном округе — 41%.

Результаты показали, что культурный досуг в новогодние каникулы запланировали треть россиян, а еще половина жителей страны готовы присоединиться, если найдут для себя интересные события.

Самые популярные формы культурного отдыха этой зимой – кино (64%), концерты (51%) и театр (40%). Кино также больше всех предпочитают жители Уральского федерального округа (72%), концерты – Южного округа (56%), а театры – петербуржцы (47%).

Большинство опрошенных собираются проводить культурный досуг в кругу семьи: 61% пойдут на мероприятия с супругом или супругой, 41% – с друзьями. С родителями отдых проведут 19% респондентов, а 6% предпочитают культурный досуг в одиночестве.

Особую роль в расширении доступа к культурным событиям россияне отводят Пушкинской карте: 70% опрошенных согласны с тем, что благодаря ей культурные мероприятия для молодежи стали доступнее.

Почти у половины родителей (44%) дети пользуются Пушкинской картой, а среди семей, где молодые люди оформили карту, большинство планируют использовать ее именно в новогодние каникулы. Так, по Пушкинской карте чаще всего покупают билеты в кино (57%), театры (38%), музеи (33%) и концерты (32%).

"Все больше россиян планируют проводить выходные не только активно, но и культурно", — отметил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.

Он напомнил, что перевыпустить Пушкинскую карту можно уже сейчас: до 28 декабря - в приложениях "Госуслуги Культура" и "Почта Банк". С 1 января подать заявления можно будет в "Госуслуги Культура" и "ВТБ Онлайн".

При этом, если подать заявление сейчас, карта станет доступна уже с 1 января, и тогда молодые люди смогут без перерыва посещать культурные мероприятия.

*Опрос проведен в декабре 2025 г. среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

Материал предоставлен пресс-службой Банк ВТБ(ПАО).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Пушкинская карта

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:01 17.12.2025Жители УрФО обгоняют другие регионы по семейным культурным планам на Новый год
17:48 17.12.2025Станции "Булат" установили в 22 селах Тюменской области
17:26 17.12.2025В Тюмени работает первое российское производство термоэтикеток полного цикла
16:57 17.12.2025Сбер подведет персональные итоги года для каждого клиента

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора