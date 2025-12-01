Жители УрФО обгоняют другие регионы по семейным культурным планам на Новый год

Жители Уральского федерального округа больше других россиян собираются посещать с детьми культурные мероприятия в новогодние праздники.

О таких намерениях заявили 62% участников исследования ВТБ в УрФО, в то время как, например, в Москве и Сибири так ответили только 45% респондентов, а в Южном федеральном округе — 41%.

Результаты показали, что культурный досуг в новогодние каникулы запланировали треть россиян, а еще половина жителей страны готовы присоединиться, если найдут для себя интересные события.

Самые популярные формы культурного отдыха этой зимой – кино (64%), концерты (51%) и театр (40%). Кино также больше всех предпочитают жители Уральского федерального округа (72%), концерты – Южного округа (56%), а театры – петербуржцы (47%).

Большинство опрошенных собираются проводить культурный досуг в кругу семьи: 61% пойдут на мероприятия с супругом или супругой, 41% – с друзьями. С родителями отдых проведут 19% респондентов, а 6% предпочитают культурный досуг в одиночестве.

Особую роль в расширении доступа к культурным событиям россияне отводят Пушкинской карте: 70% опрошенных согласны с тем, что благодаря ей культурные мероприятия для молодежи стали доступнее.

Почти у половины родителей (44%) дети пользуются Пушкинской картой, а среди семей, где молодые люди оформили карту, большинство планируют использовать ее именно в новогодние каникулы. Так, по Пушкинской карте чаще всего покупают билеты в кино (57%), театры (38%), музеи (33%) и концерты (32%).

"Все больше россиян планируют проводить выходные не только активно, но и культурно", — отметил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.

Он напомнил, что перевыпустить Пушкинскую карту можно уже сейчас: до 28 декабря - в приложениях "Госуслуги Культура" и "Почта Банк". С 1 января подать заявления можно будет в "Госуслуги Культура" и "ВТБ Онлайн".

При этом, если подать заявление сейчас, карта станет доступна уже с 1 января, и тогда молодые люди смогут без перерыва посещать культурные мероприятия.

*Опрос проведен в декабре 2025 г. среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

Материал предоставлен пресс-службой Банк ВТБ(ПАО).