Работы на электросетях при температуре ниже -15 градусов запретили в Тюменской области
В Тюменской области запретили плановые работы на электросетях при температуре ниже -15 градусов, сообщает региональный департамент ЖКХ.
Решение закрепил своим протоколом Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в регионе.
Запрет на плановые работы на сетях будет действовать при понижении температуры ниже -15 градусов Цельсия.
Также в холода вводится запрет на проведение земляных работ.
"Плановые работы на сетях тепло- и водоснабжения можно будет проводить на объектах, в колодцах, на крановых узлах при любой температуре. Запрет касается только работ, связанных с необходимостью раскопок. Нельзя допустить, чтобы при проведении плановых работ на одних сетях могли быть повреждены иные коммуникации. Тем более в мороз!", - рассказал заместитель губернатора Тюменской области, руководитель Штаба Павел Перевалов.