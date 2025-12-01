  • 17 декабря 202517.12.2025среда
Работы на электросетях при температуре ниже -15 градусов запретили в Тюменской области

Общество, 19:31 17 декабря 2025

В Тюменской области запретили плановые работы на электросетях при температуре ниже -15 градусов, сообщает региональный департамент ЖКХ.

Решение закрепил своим протоколом Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в регионе.

Запрет на плановые работы на сетях будет действовать при понижении температуры ниже -15 градусов Цельсия.

Также в холода вводится запрет на проведение земляных работ.

"Плановые работы на сетях тепло- и водоснабжения можно будет проводить на объектах, в колодцах, на крановых узлах при любой температуре. Запрет касается только работ, связанных с необходимостью раскопок. Нельзя допустить, чтобы при проведении плановых работ на одних сетях могли быть повреждены иные коммуникации. Тем более в мороз!", - рассказал заместитель губернатора Тюменской области, руководитель Штаба Павел Перевалов.

