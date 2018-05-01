В Тюмени квартального обвинили в получении взятки

фото СУ СК РФ по Тюменской области фото СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени прокуратура передала в суд дело на ведущего инженера Службы заказчика по благоустройству Центрального административного округа города Тюмени (квартального), обвиняемого в получении взятки в 230 тыс. рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, в мае 2016 года инженер у руководителя подрядной организации, которая убирает придомовую территорию, запросил себе ежемесячное денежное вознаграждение в 10 тыс. рублей за беспрепятственное ведение деятельности и невыявление нарушений.

Руководитель во избежание проблем согласился. Деньги он передавал лично в руки квартальному или переводил на банковскую карту его супруги.

С мая 2016 года по декабрь 2017 года квартальный получил в общей сложности 200 тыс. рублей.

После этого директор не захотел больше ему платить и в марте 2018 года обратился в правоохранительные органы.

Под контролем оперативников он лично передал инженеру в машине вознаграждение за три месяца в сумме 30 тыс. рублей, после чего мздоимец был задержан.

По решению суда он находится под домашним арестом.

Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.