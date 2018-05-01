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Попробовать местные сладости и забронировать тур, не выходя из магазина: в центре Тюмени открылась галерея сувениров

Общество, 20:10 17 мая 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 80 производителей из Тюменской области и соседних северных округов представили свою продукцию в сувенирном магазине, который открылся в областном центре. Галерея "Легенды Сибири" расположилась на улице Володарского, в шаговой доступности от площади Ленина и Цветного бульвара, где любят прогуливаться туристы и сами тюменцы.

В просторном помещении разместились не только фигурки из резной кости, магниты, украшения, изделия из глины, стекла и дерева, традиционные для сувенирных лавок. Здесь можно увидеть уникальную палеоколлекцию костей древних животных, шкуру рыси, лосиные рога, знаменитые тюменские ковры, сфотографироваться в национальном костюме народов Севера, продегустрировать десерт из кедровых орешков в сосновом сиропе и ароматный иван-чай.

Есть и совсем необычные экспонаты: к примеру, деревянные светильники со сценками из жизни хантов и манси, вышитые бисером броши в виде соболя, главного туристического символа области, чипсы из оленины и колбы с нефтью. Желающих продолжить путешествие по Тюменской области в туристско-информационном центре сориентируют по актуальным турам и снабдят подробными картами региона.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

Директор областного департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев рассказал специальному корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" о том, что новая сувенирная галерея имеет не только практическую, но и символическую значимость. 

"То, что мы объединили такое количество производителей региона, которые создают сувенирную продукцию и несут в них традиции, это первая победа. Появилось место, куда не стыдно привести гостей. Здесь нет ничего, что привезли из Китая - только то, что сделали местные мастера. Еще одна фишка - это то, что здесь не просто витрины с сувенирами, а есть фотозона и мастер-классы, все это оживляет галерею", - считает он.

Андрей Пантелеев заверил, что количество мастеров, работы которых можно увидеть в этом магазине, со временем будет только увеличиваться. 

Директор компании "Легенды Сибири" Михаил Михайлов сообщил, что галерея ориентирована на гостей с разным уровнем дохода. Здесь есть как статусные сувениры, которые любят дарить деловым партнерам, так и традиционные для туристов недорогие, но тем не менее приятные подарки: всевозможные магниты, открытки, местные сладости, бижутерия и тому подобное. Из знакомых горожанам брендов в галерее разместились Ялуторовский мясокомбинат, компания "Ями-ями", известная своими морсами, а также "Русич", зарекомендовавший себя как поставщик иван-чая и варенья из сосновых шишек.   

"Основную идею бренда Тюменской области, "холодно снаружи, но тепло внутри", мы и хотели воплотить в нашей галерее", - пояснил Михаил Михайлов.

Церемонию открытия магазина провели с сибирской изюминкой: вместо разрезания ленты авторы проекта установили на настоящий бивень костяные фигурки мамонтов, которые идут в гору. Это стало символичным посылом для дальнейшей работы сувенирной галереи - пожеланием того, чтобы объединение бизнесменов, мастеров и представителей туриндустрии развивалось и двигалось вперед.

Дарья Казакова

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# Андрей Пантелеев , бренд , галерея , магазин , сувениры , туризм , туристы

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