Попробовать местные сладости и забронировать тур, не выходя из магазина: в центре Тюмени открылась галерея сувениров

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Более 80 производителей из Тюменской области и соседних северных округов представили свою продукцию в сувенирном магазине, который открылся в областном центре. Галерея "Легенды Сибири" расположилась на улице Володарского, в шаговой доступности от площади Ленина и Цветного бульвара, где любят прогуливаться туристы и сами тюменцы.

В просторном помещении разместились не только фигурки из резной кости, магниты, украшения, изделия из глины, стекла и дерева, традиционные для сувенирных лавок. Здесь можно увидеть уникальную палеоколлекцию костей древних животных, шкуру рыси, лосиные рога, знаменитые тюменские ковры, сфотографироваться в национальном костюме народов Севера, продегустрировать десерт из кедровых орешков в сосновом сиропе и ароматный иван-чай.

Есть и совсем необычные экспонаты: к примеру, деревянные светильники со сценками из жизни хантов и манси, вышитые бисером броши в виде соболя, главного туристического символа области, чипсы из оленины и колбы с нефтью. Желающих продолжить путешествие по Тюменской области в туристско-информационном центре сориентируют по актуальным турам и снабдят подробными картами региона.

Директор областного департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев рассказал специальному корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" о том, что новая сувенирная галерея имеет не только практическую, но и символическую значимость.

"То, что мы объединили такое количество производителей региона, которые создают сувенирную продукцию и несут в них традиции, это первая победа. Появилось место, куда не стыдно привести гостей. Здесь нет ничего, что привезли из Китая - только то, что сделали местные мастера. Еще одна фишка - это то, что здесь не просто витрины с сувенирами, а есть фотозона и мастер-классы, все это оживляет галерею", - считает он.

Андрей Пантелеев заверил, что количество мастеров, работы которых можно увидеть в этом магазине, со временем будет только увеличиваться.

Директор компании "Легенды Сибири" Михаил Михайлов сообщил, что галерея ориентирована на гостей с разным уровнем дохода. Здесь есть как статусные сувениры, которые любят дарить деловым партнерам, так и традиционные для туристов недорогие, но тем не менее приятные подарки: всевозможные магниты, открытки, местные сладости, бижутерия и тому подобное. Из знакомых горожанам брендов в галерее разместились Ялуторовский мясокомбинат, компания "Ями-ями", известная своими морсами, а также "Русич", зарекомендовавший себя как поставщик иван-чая и варенья из сосновых шишек.

"Основную идею бренда Тюменской области, "холодно снаружи, но тепло внутри", мы и хотели воплотить в нашей галерее", - пояснил Михаил Михайлов.

Церемонию открытия магазина провели с сибирской изюминкой: вместо разрезания ленты авторы проекта установили на настоящий бивень костяные фигурки мамонтов, которые идут в гору. Это стало символичным посылом для дальнейшей работы сувенирной галереи - пожеланием того, чтобы объединение бизнесменов, мастеров и представителей туриндустрии развивалось и двигалось вперед.

Дарья Казакова