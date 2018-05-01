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Победителей Всероссийской олимпиады по геологии назовут в Новосибирске

Общество, 09:43 21 мая 2018

фото ТюмГНГУ

Заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по прикладной геологии, горному делу, нефтегазовому делу и геодезии пройдет на базе Сибирского геофизического колледжа 23-25 мая, сообщает РГО

Масштабное мероприятие в сфере среднего профессионального образования в Новосибирске пройдет впервые. 

Задания основных этапов являются прикладными и разрабатываются потенциальными работодателями. Это позволит молодежи почувствовать атмосферу реальной трудовой деятельности, а компаниям взять на заметку тех, кто в будущем имеет все шансы влиться в профессиональный коллектив.

Участники олимпиады будут соревноваться по следующим тематическим направлениям: "Оборудование, материалы, инструменты", "Геология", "Полезные ископаемые, минералогия и петрография", "Информационные технологии в профессиональной деятельности" и другие.

Также они проявят практические навыки при решении следующих задач: "Геологические наблюдения в маршруте", "Выполнение радиометрических наблюдений", "Организация полевой стоянки".

Гости мероприятия смогут побывать в Сибирском отделении Академии наук, посетить компанию геофизической аппаратуры "Луч".

Во время олимпиады пройдет круглый стол, посвященный проблемам организации производственной практики студентов.

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# геология , Новосибирск , олимпиада , РГО , студенты

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