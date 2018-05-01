В Виндзорском замке началась церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл

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Свадьба британского принца Гарри и бывшей актрисы Меган Маркл состоится 19 мая в Виндзорском замке. Венчание начнется в 16 часов. Об этом пишет РИА Новости.

Гарри – один из самых популярных членов королевский семьи. Он известен своим остроумием, в прошлом с его именем было связано несколько скандалов. Однако в последние годы, во многом благодаря военной службе, принц остепенился и не раз говорил о своем желании обзавестись семьей и иметь детей.

Меган Маркл 36 лет, она уроженка Калифорнии и известна по роли в сериале "Форс-мажоры". Родители Меган Маркл развелись, когда ей было шесть лет, и давние семейные распри на фоне предстоящей свадьбы не раз становились достоянием таблоидных изданий.

К алтарю Маркл поведет ее будущий свекор принц Уэльский Чарльз. На церемонии венчания будут присутствовать 600 человек - все они приглашены на свадебный прием в зале святого Георгия Виндзорского замка.

Следить за торжеством в режиме реального времени интернет-пользователи могут на официальном YouTube-канале королевской семьи.