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В Виндзорском замке началась церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл

Общество, 16:05 19 мая 2018

фото - www.royal.uk

Свадьба британского принца Гарри и бывшей актрисы Меган Маркл состоится 19 мая в Виндзорском замке. Венчание начнется в 16 часов. Об этом пишет РИА Новости.

Гарри – один из самых популярных членов королевский семьи. Он известен своим остроумием, в прошлом с его именем было связано несколько скандалов. Однако в последние годы, во многом благодаря военной службе, принц остепенился и не раз говорил о своем желании обзавестись семьей и иметь детей.

Меган Маркл 36 лет, она уроженка Калифорнии и известна по роли в сериале "Форс-мажоры". Родители Меган Маркл развелись, когда ей было шесть лет, и давние семейные распри на фоне предстоящей свадьбы не раз становились достоянием таблоидных изданий.

К алтарю Маркл поведет ее будущий свекор принц Уэльский Чарльз. На церемонии венчания будут присутствовать 600 человек - все они приглашены на свадебный прием в зале святого Георгия Виндзорского замка. 

Следить за торжеством в режиме реального времени интернет-пользователи могут на официальном YouTube-канале королевской семьи.

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# Великобритания , принц Гарри , свадьба

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