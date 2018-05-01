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Участок улицы Николая Зелинского в Тюмени закрыт на ремонт

Общество, 16:37 19 мая 2018

Фото ИА Тюменская линия

С 18 мая до 17 июня на улице Николая Зелинского в Тюмени будет ограничено движение транспорта. В районе пересечения с улицей Николая Федорова идет устройство ливневой канализации.

Городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта просит автолюбителей обращать внимание на временные дорожные знаки, а также заранее планировать маршрут поездок. 

Для объезда водителям предлагается использовать улицы Д. Менделеева, Р. Абдулина, и Б. Опрокиднева.

фото Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени

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# ограничение движения

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