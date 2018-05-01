Перед ЧМ-2018 на вокзале Екатеринбурга усилят меры безопасности

фото РЖД фото РЖД

Схемы движения для пассажиров изменятся на железнодорожном вокзале Екатеринбурга в дни чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

Как сообщает ОАО "РЖД", каждому гостю вокзала необходимо будет пройти процедуру входного контроля.

Сотрудники вокзала помогут пассажирам ориентироваться в новой вокзальной логистике. На основных пассажиропотоках появится дополнительная навигация, а в дни соревнований, когда количество гостей на вокзале вырастет, помогать будут 70 волонтеров.

Для удобства пассажиров установлено дополнительное досмотровое оборудование. В настоящее время в Екатеринбурге пассажирам для посадки в поезда необходимо пройти входной контроль в одном из двух досмотровых павильонов на привокзальной площади или в досмотровой зоне в западном крыле здания со стороны станции метро "Уральская" и воспользоваться одним из двух подземных тоннелей.

С 22 мая на вокзале Екатеринбурга вступят в силу дополнительные изменения, которые будут действовать на постоянной основе и после завершения чемпионата мира. Будет организован входной контроль пассажиров, прибывающих в город железнодорожным транспортом. Для этого дополнительные зоны досмотра будут работать при входе в здание вокзального комплекса из подземных тоннелей.

Для свободного пропуска прибывших пассажиров на территорию города минуя зоны досмотра будут организованы дополнительные выходы с первой платформы на улицу Вокзальная к станции метро "Уральская" и северному автовокзалу и на привокзальную площадь к остановкам общественного транспорта.