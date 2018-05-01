  • 23 мая 201823.05.2018среда
  • USD61,2610
    EUR72,2390
  • В Тюмени 12..14 С 6 м/с ветер южный

Проект "Песня тегинского старца" получил грант на развитие

Общество, 17:21 23 мая 2018

фото www.to-kultura.ru

Грант в 200 тыс. рублей на реализацию проекта "Литературная обработка героического эпоса народа ханты "Песня тегинского старца" получила Национально-культурная автономия ханты "Пулнгават", Салехард, сообщает правительство Ямала. 

В округе подведены итоги регионального конкурса на присуждение гранта в области фольклорной деятельности коренных малочисленных народов Севера.

Проект автономии включает перевод текста эпоса с языка ханты на русский, его литературную обработку и подготовку к изданию.

"Песня тегинского старца" имеет большую историческую ценность и культурную значимость для народа ханты.

Это одно из произведений устного народного творчества, которое дошло до наших дней в наиболее полном и понятном варианте.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автономия , Салехард , ханты , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:09 23.05.2018Тюменский филармонический оркестр выйдет на сцену Большого зала Московской консерватории
19:11 23.05.2018Красноярским альпакам сделали футбольную стрижку
17:54 23.05.201824 мая - события дня
17:21 23.05.2018Проект "Песня тегинского старца" получил грант на развитие