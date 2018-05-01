Проект "Песня тегинского старца" получил грант на развитие

фото www.to-kultura.ru фото www.to-kultura.ru

Грант в 200 тыс. рублей на реализацию проекта "Литературная обработка героического эпоса народа ханты "Песня тегинского старца" получила Национально-культурная автономия ханты "Пулнгават", Салехард, сообщает правительство Ямала.

В округе подведены итоги регионального конкурса на присуждение гранта в области фольклорной деятельности коренных малочисленных народов Севера.

Проект автономии включает перевод текста эпоса с языка ханты на русский, его литературную обработку и подготовку к изданию.

"Песня тегинского старца" имеет большую историческую ценность и культурную значимость для народа ханты.

Это одно из произведений устного народного творчества, которое дошло до наших дней в наиболее полном и понятном варианте.