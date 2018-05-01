Четыре человека погибли во время пожара в Красноярске

фото ГУ МЧС России по Красноярскому краю фото ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Четыре человека – трое взрослых и один ребенок погибли во время пожара в дачном доме в садовом обществе "Родничок" Красноярска ночью 26 мая, сообщает управление МЧС России по Красноярскому краю.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений одноэтажный брусовый дачный дом был полностью охвачен огнем, произошло обрушение конструкции. Через 35 минут пожар был ликвидирован на площади 40 кв.метров.

Дознаватели МЧС России уточняют причину пожара и все обстоятельства произошедшего.

В СУ СК РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности четырем лицам". Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, назначены пожаро-техническая, судебно-медицинские экспертизы.

Следствие на ряду с другими рассматривает версию о неисправности электропроводки или неосторожном обращении с огнем. Расследование уголовного дела продолжается.