На трассе Тюмень – Омск тягач смял пять легковушек

Авария на трассе Тюмень - Омск. Фото Госавтоинспекции Тюменской области Авария на трассе Тюмень - Омск. Фото Госавтоинспекции Тюменской области

21 человек получил травмы в 14 дорожных авариях, произошедших в Тюменской области 26-27 мая.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, 27 мая на 45-м километре трассы Тюмень – Омск в остановившиеся легковые автомобили "Хендэ", два "Мицубиси", "Шевроле" и "Тойота" въехал тягач "ДАФ" с полуприцепом.

По предварительным данным, водитель грузовика превысил безопасную скорость и не смог вовремя остановиться. В результате аварии пострадали четыре человека: травмы головы получили 33-летний водитель "Мицубиси" и его трехлетний сын, травму грудной клетки - 53-летняя пассажирка "Шевроле", травму головы и позвоночника - 57-летний водитель "Шевроле".

На 18-м километре дороги Петелино – Заводопетровское съехал с дороги и перевернулся автомобиль "Лада Калина". Автомобилем управляла пьяная 33-летняя водитель. Она получила травмы головы, грудной клетки и позвоночника.

На ул. Свердлова, 5 областного центра столкнулись "Ниссан" и "Фольксваген". Причиной аварии стало нарушение очередности проезда. В результате происшествия травмы головы и ушибы получили пассажиры "Фольксвагена": мужчины 37 и 22 лет и 18-летняя девушка.

26 мая на 286-м километре дороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе столкнулись "Дэу Нексия" и грузовик "Дэу Новус". В результате аварии травму головы и перелом бедра получил 55-летний водитель "Нексии", травма головы и перелом позвоночника у 39-летнего пассажира легкового автомобиля.

Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области за выходные от управления транспортом отстранили 43 нетрезвых водителя, двое из них совершили нарушения повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.