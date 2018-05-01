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Тюменская компания вошла в число лучших на всероссийском конкурсе производственных франшиз

Общество, 17:49 30 мая 2018

фото https://forum.rusfranch.ru/

Тюменская компания "Арсиб" заняла второе место в номинации "Лучшая агрофраншиза" на Всероссийском конкурсе "Производственный франчайзинг". 

Победители конкурса получили право презентовать проекты на выставке Moscow Franchise Expo 2018, которая проходит в рамках Всемирного форума по франчайзингу. Они будут награждены почетными дипломами и призами на торжественной церемонии награждения 31 мая.

Конкурс, который прошел накануне Всемирного форума по франчайзингу, был направлен на отбор перспективных производственных франшиз для тиражирования успешного опыта на территории России. В состав конкурсной комиссии вошли известные деятели отрасли, внесшие значительный вклад в развитие производственного франчайзинга. 

Всемирный форум и выставка по франчайзингу пройдут под эгидой Московской недели предпринимательства и при поддержке Фонда Росконгресс, правительства Москвы, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ и Торгово-промышленной палаты РФ 31 мая - 1 июня.

Дополнительная информация о форуме здесь.

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# конкурс , Москва , Тюмень , форум , франшиза

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