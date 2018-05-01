Тюменская компания вошла в число лучших на всероссийском конкурсе производственных франшиз

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Тюменская компания "Арсиб" заняла второе место в номинации "Лучшая агрофраншиза" на Всероссийском конкурсе "Производственный франчайзинг".

Победители конкурса получили право презентовать проекты на выставке Moscow Franchise Expo 2018, которая проходит в рамках Всемирного форума по франчайзингу. Они будут награждены почетными дипломами и призами на торжественной церемонии награждения 31 мая.

Конкурс, который прошел накануне Всемирного форума по франчайзингу, был направлен на отбор перспективных производственных франшиз для тиражирования успешного опыта на территории России. В состав конкурсной комиссии вошли известные деятели отрасли, внесшие значительный вклад в развитие производственного франчайзинга.

Всемирный форум и выставка по франчайзингу пройдут под эгидой Московской недели предпринимательства и при поддержке Фонда Росконгресс, правительства Москвы, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ и Торгово-промышленной палаты РФ 31 мая - 1 июня.

Дополнительная информация о форуме здесь.