Ишимский новичок-водитель не пристегнулся и врезался в маршрутку

Фото Елены Тагильцевой Фото Елены Тагильцевой

19-летний водитель ВАЗ-21103 не рассчитал скорость и столкнулся с остановившейся на автобусной остановке маршруткой. Водитель ВАЗа получил травмы и был доставлен в больницу.

Как сообщает пресс-служба ОГИБДД МО МВД России "Ишимский", водитель легковушки привлечен к административной ответственности за непристегнутый ремень безопасности, через месяц будет год, как молодой человек получил права.

С начала года в Ишиме зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, погибших нет, 14 человек получили ранения различной степени тяжести.

Фото Елены Тагильцевой Фото Елены Тагильцевой

Соб. инф.