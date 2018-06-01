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Ишимский новичок-водитель не пристегнулся и врезался в маршрутку

Общество, 11:54 01 июня 2018

Фото Елены Тагильцевой

19-летний водитель ВАЗ-21103 не рассчитал скорость и столкнулся с остановившейся на автобусной остановке маршруткой. Водитель ВАЗа получил травмы и был доставлен в больницу.

Как сообщает пресс-служба ОГИБДД МО МВД России "Ишимский", водитель легковушки привлечен к административной ответственности за непристегнутый ремень безопасности, через месяц будет год, как молодой человек получил права.

С начала года в Ишиме зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, погибших нет, 14 человек получили ранения различной степени тяжести.

Фото Елены Тагильцевой

Соб. инф.

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# ГИБДД , ДТП , Ишим

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