Лесные пожары в Тюменской области ликвидируют в день их обнаружения

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Практически все лесные пожары в Тюменской области ликвидируют в первый же день их обнаружения.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил директор лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов.

"Эффективность ликвидации лесных пожаров в течение первых суток с момента начала пожароопасного сезона составила 98%", - подчеркнул он.

С начала пожароопасного сезона, который в этом году начался в Тюменской области с 27 апреля, на землях лесного фонда зарегистрировано 90 лесных пожаров общей площадью чуть более 1,1 тыс. га. Это, по словам Николая Пуртова, сопоставимо со средними показателями последних пяти лет.

"В прошлом году на эту дату было зарегистрировано уже 100 лесных пожаров. Пока статистика этого года достаточно хорошая", – отметил он.

В девяти случаях из десяти причиной пожаров стал человеческий фактор. 52 – пожара (58%) это неосторожное обращение с огнем или умышленный поджог сухой травы, мусора. 26 пожаров, так называемые ландшафтные пожары, когда выжигают травы на полях, лугах, покосах. Четыре пожара возникли на линейных объектах – когда из-за ветра упали опоры линий электропередач, что привело к возгоранию. Три пожара перешли в Тюменскую область от соседних регионов. Площади лесных пожаров в Курганской, Омской, Свердловской областях, по словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Тюменской области Андрея Михновича, в 4-5 раз превышают тюменские.

"В Свердловской области выгорело уже более 4 тысяч гектаров лесов, в Курганской – более 5 тысяч, в Челябинской – 24 тысячи гектаров", - пояснил он.

По результатам работы МЧС, полиции в Тюменской области с начала пожароопасного сезона, возбуждено 140 административных дел. 92 человека привлечены к административной ответственности службами лесной охраны. Выписаны штрафы на 946 тыс. 500 рублей.

"Уголовных дел по произошедшим пожарам пока нет, - отметил Андрей Михнович. - Но по двум случаям сейчас проводится оценка ущерба лесному фонду, и если будет подтвержден ущерб лесным насаждениям, то эти дела переквалифицируют в уголовные".

Борис Олейник