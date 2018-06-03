Александр Моор: только сильная партия может позволить себе открытые праймериз

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Только сильная и уверенная в себе политическая партия может позволить себе проведение предварительного голосования на выборах по полностью открытой модели, с участием всех избирателей.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, приняв участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по выборам в Тюменскую городскую думу.

"Открытую модель предварительного голосования "Единая Россия" использует с 2016 года. Свои силы в качестве будущих кандидатов в депутаты различного уровня могут попробовать не только члены и сторонники партии, но и беспартийные, разделяющие наши ценности и убеждения, наши взгляды на то, как должны развиваться город, регион и страна. Такой подход к выборам дает результаты", - сказал врио губернатора.

Главный смысл открытой модели праймериз заключается в том, что кандидаты от партии определяются выбором всех горожан, отметил Александр Моор.

"Очень важно, чтобы в качестве кандидатов в депутаты Тюменской городской думы были выдвинуты уважаемые в городе люди, которых знают и которым доверяют тюменцы. Предварительное голосование - хорошая практика вовлечения жителей в принятие решений, потому что депутаты городской думы во многом определяют, как будет развиваться наш город" - подчеркнул врио главы региона.

В Тюмени уже сложились и активно используются многие другие механизмы, позволяющие учитывать мнение горожан при принятии решений.

"Самая удачная, на мой взгляд, практика - привлечение граждан к обсуждению проектов благоустройства дворов, парков и скверов. Это очень важно, ведь все это делается для людей. Поэтому мнения, пожелания и предложения горожан необходимо учитывать еще на этапе проектирования", - убежден врио губернатора.

Александр Моор отдал свой голос на праймериз "Единой России" на счетном участке N 72.020.2, который расположен во 2-м корпусе средней школы N 69. По словам председателя участковой счетной комиссии Светланы Богдановой, участок открылся в 8 часов и будет работать до 20 часов. К 10 часам здесь уже проголосовали более 190 человек, а в целом по городу - 8 тыс. 259 человек. Это 1,6% от числа избирателей в Тюмени. Кроме того, 5 тыс. 847 горожан проголосовали в режиме онлайн.

"Люди идут голосовать с хорошим настроением. Думаю, на нашем счетном участке в голосовании примут участие от тысячи до полутора тысяч тюменцев. Предварительное голосование "Единой России" вызывает у горожан большой интерес", – поделилась впечатлениями Светлана Богданова.

На счетном участке N 72.020.2 тюменцы могут отдать свои голоса за двух кандидатов по одномандатному избирательному округу и за 69 кандидатов по единому избирательному округу. Голосование рейтинговое - избиратель может отдать предпочтение сразу нескольким претендентам на участие в выборах Тюменской городской думы от партии "Единая Россия". В качестве кандидатов в праймериз участвуют более 120 человек, около половины из них - молодые люди в возрасте до 35 лет.

"Я думаю, что если другие политические партии тоже начнут использовать механизм открытого предварительного голосования для определения своих кандидатов на выборах различных уровней, это пойдет на пользу нашей политической системе", - считает Александр Моор.

Евгений Бабенко