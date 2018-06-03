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Александр Моор: только сильная партия может позволить себе открытые праймериз

Губернатор, 12:15 03 июня 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Только сильная и уверенная в себе политическая партия может позволить себе проведение предварительного голосования на выборах по полностью открытой модели, с участием всех избирателей.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, приняв участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по выборам в Тюменскую городскую думу.

"Открытую модель предварительного голосования "Единая Россия" использует с 2016 года. Свои силы в качестве будущих кандидатов в депутаты различного уровня могут попробовать не только члены и сторонники партии, но и беспартийные, разделяющие наши ценности и убеждения, наши взгляды на то, как должны развиваться город, регион и страна. Такой подход к выборам дает результаты", - сказал врио губернатора.

Главный смысл открытой модели праймериз заключается в том, что кандидаты от партии определяются выбором всех горожан, отметил Александр Моор.

"Очень важно, чтобы в качестве кандидатов в депутаты Тюменской городской думы были выдвинуты уважаемые в городе люди, которых знают и которым доверяют тюменцы. Предварительное голосование - хорошая практика вовлечения жителей в принятие решений, потому что депутаты городской думы во многом определяют, как будет развиваться наш город" - подчеркнул врио главы региона.

В Тюмени уже сложились и активно используются многие другие механизмы, позволяющие учитывать мнение горожан при принятии решений.

"Самая удачная, на мой взгляд, практика - привлечение граждан к обсуждению проектов благоустройства дворов, парков и скверов. Это очень важно, ведь все это делается для людей. Поэтому мнения, пожелания и предложения горожан необходимо учитывать еще на этапе проектирования", - убежден врио губернатора.

Александр Моор отдал свой голос на праймериз "Единой России" на счетном участке N 72.020.2, который расположен во 2-м корпусе средней школы N 69. По словам председателя участковой счетной комиссии Светланы Богдановой, участок открылся в 8 часов и будет работать до 20 часов. К 10 часам здесь уже проголосовали более 190 человек, а в целом по городу - 8 тыс. 259 человек. Это 1,6% от числа избирателей в Тюмени. Кроме того, 5 тыс. 847 горожан проголосовали в режиме онлайн.

"Люди идут голосовать с хорошим настроением. Думаю, на нашем счетном участке в голосовании примут участие от тысячи до полутора тысяч тюменцев. Предварительное голосование "Единой России" вызывает у горожан большой интерес", – поделилась впечатлениями Светлана Богданова.

На счетном участке N 72.020.2 тюменцы могут отдать свои голоса за двух кандидатов по одномандатному избирательному округу и за 69 кандидатов по единому избирательному округу. Голосование рейтинговое - избиратель может отдать предпочтение сразу нескольким претендентам на участие в выборах Тюменской городской думы от партии "Единая Россия". В качестве кандидатов в праймериз участвуют более 120 человек, около половины из них - молодые люди в возрасте до 35 лет.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

"Я думаю, что если другие политические партии тоже начнут использовать механизм открытого предварительного голосования для определения своих кандидатов на выборах различных уровней, это пойдет на пользу нашей политической системе", - считает Александр Моор.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Единая Россия , предварительное голосование , Тюменская городская дума

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