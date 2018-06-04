В многоквартирнике на улице Стахановцев в Тюмени заменили лифты

Замена лифтов. Фото ИА "Тюменская линия" Замена лифтов. Фото ИА "Тюменская линия"

10 новых современных лифтов заработали в многоквартирном жилом доме на ул. Стахановцев, 1 в Тюмени. Работы выполнены в рамках первого трехлетнего плана по замене лифтового оборудования.

"Замена прошла по графику, ход работы контролировал заказчик", - рассказал генеральный директор подрядной организации ООО "Горлифт" Александр Фицлер. Новые энергосберегающие лифты в девятиэтажном доме оборудованы плавным пуском и имеют современный дизайн. Техническая документация предусматривает пятилетний гарантийный срок.

Замена лифтов. Фото ИА "Тюменская линия" Замена лифтов. Фото ИА "Тюменская линия"

"Когда лифт уже смонтирован, идут пусконаладочные работы, - отметил Александр Фицлер. – Мусор уже убран, рабочие не шумят, поэтому у жильцов может сложиться впечатление, что никто не работает. На самом деле в это время регулируется электроника, завершается отделка, а эти работы, как правило, незаметны".

Замена лифтов. Фото ИА "Тюменская линия" Замена лифтов. Фото ИА "Тюменская линия"

Отметим, что в целом, согласно первому трехлетнему плану, в Тюмени заменен 251 лифт в 77 многоквартирных домах. Замена производится при достижении 24 лет службы лифта, то есть, до наступления предельного срока эксплуатации в 25 лет.

фото - ИА "Тюменская линия" фото - ИА "Тюменская линия"

Второй краткосрочный план предусматривает замену 178 лифтов в 63 домах областного центра. Подрядные организации уже ведут разработку проектной документации.

Николай Ступников